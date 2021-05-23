В пресс-службе Минздрава сообщили, что делом о пришедших в негодность вакцинах «Спутник V» занимается Генпрокуратура.

Вакцины разморозили еще в конце апреля в бишкекской поликлинике №2. Холодильник с вакцинами выключили и их пришлось списать. Кто виноват в разморозке холодильника с вакцинами — точно неизвестно.

Сам министр Бейшеналиев озвучивал мысль, что выдернуть шнур из розетки могла случайно уборщица, а вот в Центре иммунопрофилактики считают, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.

По приказу Бейшеналиева, был снят с должности директор Объединенного центра семейной медицины Ленинского района Бишкека Нурлан Галбаев, а также глава и главрач ЦСМ №2. После увольнения Галбаева, директором ОЦСМ Ленинского района назначена Алтынкыз Аралбаева.

Галбаев намерен судиться из-за своего увольнения, он настаивает, что не связан с разморозкой вакцин. Он глава ОЦСМ, а разморозка произошла в поликлинике №2 «из-за человеческого фактора».

Глава минздрава считает, что 2 поликлиника должна возместить ущерб за размороженные вакцины — ущерб за разморозку порядка тысячи доз вакцин оценили в 840 000 сомов.