Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил Эверест, высочайшую вершину Земли. Об этом сообщил спортивный тренер Александр Абрамов на своей странице в фейсбуке.

«Команда “Эверест-1” поднялась на вершину. Сейчас начинаем спуск. Погода неплохая. Ветер есть, но не слишком сильный. Вероятно, есть рекорд — в составе этой команды на вершине стояла первая израильтянка и первый кыргыз», — написал он.

Кубатов — второй кыргызстанец, которому удалось покорить Эверест. Первым туда взобрался кыргызстанец Дмитрий Греков в 1997 году.

Кто такой Эдуард Кубатов?

Эдуард Кубатов — почетный консул Индонезии в Кыргызстане, бывший член совета директоров «Центерра Голд Компани». Ранее работал в ГКНБ.

В 2015 году Эдуард Кубатов поднялся на вершину пика Аконкагуа в Аргентине и водрузил там первый флаг Кыргызстана.

«Все у нас получится, я уверен. Нам нужно еще немного усилий, чтобы жить в самодостаточной, развитой и благополучной стране», — говорил тогда Кубатов.

В апреле 2021 года Кубатов в передаче «Вечер трудного дня» рассказал о том, что собирается покорить семь вершин. Это восхождение на высочайшие вершины всех частей света (Северная и Южная Америки считаются отдельно).

По его словам, Эверест стал пятой вершиной в его программе. До этого он уже поднялся на пик Аконкагуа в Южной Америке, на Эльбрус в Европе, на гору Косцюшко — высшую точку Австралии, а также на Килиманджаро в Африке.

«Для любого альпиниста Эверест это высшая точка, это как Олимпийские игры или чемпионат мира для спортсмена», — сказал он тогда.

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