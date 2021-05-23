Российская певица Манижа заняла девятое место на «Евровидении», финал которого прошел в ночь на 23 мая в Роттердаме в Нидерландах.

Всего в финале песенного конкурсе выступили 26 участников. Манижа набрала 204 балла с песней Russian Woman.

Победителем конкурса стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. По итогам голосования зрителей и жюри она получила 524 балла. В состав группы входят вокалист Дамиано Давид, бас-гитаристка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Италия стала победительницей «Евровидения» в третий раз. Последний раз страна побеждала в 1990 году.

Второе место досталось представительнице Франции Барбаре Прави, третье — швейцарскому исполнителю Джону Мухарремаю, выступающему под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears.

Великобритания заняла последнее место, не набрав ни одного балла.

За финалом конкурса вживую наблюдали 3,5 тысяч зрителей — им пришлось за несколько часов до начала шоу сделать тесты на Covid-19.

В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы решили провести шоу перед «живой» аудиторией, но с соблюдением многочисленных мер предосторожности. Также они были вынуждены провести неделю в самоизоляции, чтобы не заразиться Covid-19.

Кто такая Манижа?

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Чтобы представлять страну на конкурсе, она выиграла национальный отбор, который прошел 8 марта на «Первом канале» в прямом эфире.

После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице и ее происхождении.

В отборе участников на «Евровидение» принимали еще два исполнителя: группа Therr Maitz с песней Future Is Bright и дуэт #2Маши с песней Bitter Words.

Манижа Сангин — независимая музыкантка, которая не только транслирует в своем творчестве проблемы общества, но и принимает активное участие в общественной деятельности. В декабре 2020 года она стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Она родилась в Душанбе в 1991 году, спустя три года семья переехала в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане. В своем творчестве она рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться беженцам и мигрантам.

Манижа также делится переживаниями о том, что как в ней смешались культура русских и таджиков. Она рассказала, что стеснялась и не говорила окружающим, что она из Таджикистана, потому что было очень много стереотипов — внешних и внутренних.

Только спустя много лет ощутила себя гражданкой России.

«Я знаю, как бывает сложно мигрантам, но они тоже должны работать, получать образование, они должны уважать себя и тогда общество будет принимать их», — считает Манижа.

Также певица является сторонницей феминизма и бодипозитива. Она принимала активное участие в кампании против домашнего насилия в России.

В 2019 году Сангин помогла запустить приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Она также выпустила клип «Мама», призванный привлечь внимание к проблеме, в котором привела статистику смертей женщин от домашнего насилия в России.