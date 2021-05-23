Председатель кабмина Улукбек Марипов 23 мая на встрече с жителями города Ноокат Ошской области сообщил, что президент Садыр Жапаров подписал указ о ротации акимов районов. По словам Марипова, кабмин решил полностью поменять принцип назначения глав районов.

«Те, кто работал на юге, теперь направлены на север страны и наоборот. Это все делается для того, чтобы искоренить устоявшиеся методы работы на местах. Нужно начинать работать по новому. Мы создадим все условия для эффективной работы акимов, будем привлекать инвесторов, а руководители на местах должны будут работать непосредственно над улучшением социально-экономических показателей в вверенном им районе», — сказал Марипов.

Марипов на встрече с жителями Ноокатского района.



Днем ранее пресс-служба аппарата президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ о ротации акимов районов страны. По их данным, по всей стране была проведена аттестация глав местных госадминистраций со стороны специально образованной аттестационной комиссии. А отбор кандидатов провела Государственная кадровая служба.