Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, трое — в Чуйской области и один — в Иссык-Кульской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 1 751 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 325 человек.

Бишкек — 262;

Чуйская область — 19;

Иссык-Кульская область — 18;

Ош — 8;

Ошская область — 8;

Нарынская область — 6;

Таласская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 102 511 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 365 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 95 811 пациентов.

За сутки среди медиков выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 592 медработников, из которых выздоровели всего 4 528.

Также штаб сообщил, что на 23 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 555 пациентов, из них 81 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 369 человек лечатся амбулаторно.

Кроме этого, минздрав сообщил, с начала вакцинации до 23 мая в Кыргызстане вакцинировались уже больше 70 тысяч человек.