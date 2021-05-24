В Кыргызстане доллар продолжает слабеть по отношению к сому. На утро 24 мая по данным Нацбанка курс доллара составил 83,78 сомов за один доллар США — с конца января 2021 года доллар впервые опустился ниже 84 сомов.

По данным портала valuta.kg, в обменных бюро Моссовета на 15:50 доллар покупался по 83 сома, а продавался по 83,39.

«Этому явлению есть несколько причин. Доллар падает, потому что подорожал рубль, а у нас большая часть переводов совершается в рублях», — объяснил финансовому порталу «Акчабар» аналитик Денис Бердаков.

Также, по его словам, на снижение доллара в цене повлияли интервенции Нацбанка. При этом Бердаков считает, что доллар США продержится в диапазоне 84-85 сомов не больше трех месяцев.

«Высока вероятность того, что доллар подрастет к осени до 85-86 сомов. Это связано с мировым кризисом. За последние полтора года в мировую экономику влили $8 трлн. Сначала мировые Центробанки разгонят инфляцию. После будут повышаться процентные ставки. Таким образом, доллар США резко подорожает», — заключил Денис Бердаков.

Что происходит с долларом в Кыргызстане?

В 2020 году пандемия коронавируса стала одной из основных причин снижения роста глобальной экономики. Ограничения, которые ввели страны во всём мире, вызвали скачки курса валют на мировых финансовых рынках.

«Кыргызстан не стал исключением. Что произошло? Спрос на иностранную валюту преобладал над предложением. Это можно сказать, что был внешний фактор», — рассказала официальный представитель Национального банка Аида Карабаева во время эфира на одном из телеканалов страны.

Она отметила, что на рост доллара повлияли и события внутри страны — общественно-политическая ситуация, которая сложилась после событий в ночь на 6 октября 2020 года. Смена власти и политический кризис привели к «ажиотажному, даже паническому спросу» на иностранную валюту, и доллар подорожал.

В 2020 году Нацбанк провел 29 интервенций и продал в общей сложности $465,9 млн. Самой крупной из них стала сделка от 10 марта прошлого года, когда было выставлено $49,7 млн. Однако большая часть интервенций пришлась на ноябрь.

Главный финансовый регулятор проводит интервенции для предотвращения резкого повышения обменного курса валюты. Несмотря на это, курс самого доллара по отношению к сому за прошедший год значительно вырос.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года его официальный курс составлял 69 сомов 51 тыйын за доллар. В апреле он поднялся до 84 сомов, а в июне-июле до 74-75 сомов. В ноябре он уже вырос до 85 сомов, в декабре немного опустился, остановившись на уровне 82 сома за доллар. В январе 2021 года американская валюта вновь стала расти и вскоре ее стоимость составила более 84 сомов.

В начале февраля 2021 года президент Садыр Жапаров поручил Нацбанку принять все необходимые меры для недопущения резких колебаний курса валют.