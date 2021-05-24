Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 24 мая сообщила, что на активиста Мелиса Аспекова завели досудебное производство по статье «мошенничество».

В ГКНБ отметили, что досудебное производство начали по заявлениям граждан, которые пострадали от действий активиста. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.

Аналогичное заявление в Госкомитет поступило и от дочери пострадавшей женщины. Она сообщила, что Аспеков обещал освободить ее осужденного мужа и обманом получил ее квартиру, переоформив на супругу.

При этом, Госкомитет продолжает расследование по причастности Аспекова к аналогичным фактам мошенничества.

Кроме дела о мошенничестве, Аспеков также проходил фигурантом в деле о вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». По нему он и был задержан в январе 2021 года.

После задержания активиста водворили в СИЗО ГКНБ. Однако сейчас Аспеков находится в СИЗО-1 столицы по решению Первомайского суда Бишкека.

Кроме Аспекова в деле о вымогательстве подозреваемым проходил и активист Улан Джураев. Но уже 23 января 2021 года Первомайский суд отправил его под домашний арест, который кончился 9 марта. Тогда в суде сообщили, что основанием для изменения меры для Джураева стало то, что он согласился сотрудничать со следствием.

По версии следствия, Аспеков и Джураев угрожали проверками со стороны финполиции и митингами против руководства «Кыргыз Темир жолу» . После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

Затем, уже в мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

«Он [Садыр Жапаров] открыто сказал, что получил $10 млн от Жээнбековых. Жапаров сказал мне: “прекрати требовать их посадить, кроме них кто бы дал мне денег”. На каждую область потратили по $1 млн, только в Иссык-Кульской потратили $2 млн из-за того, что Жапаров боялся проиграть в своей родной области. Бишкеку и Ошу выделили по $1 млн. Я ему сказал, что если таким путём, то лучше бы не становился президентом. После этих слов он стал избегать меня», — говорилось в заявлении Аспекова.