Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 24 мая встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств рассмотрели вопросы поддержания региональной безопасности и стабильности.

О конфликте на границе с Таджикистаном

Они обсудили вооруженный конфликт 28–30 апреля на кыргызско-таджикском участке госграницы, и меры по восстановлению разрушенной в его результате инфраструктуры и жилых домов в приграничных селах Баткенской области, а также оказанию всемерной помощи пострадавшему местному населению.

Путин подчеркнул, что Россия внимательно и с большой тревогой смотрела за ситуацией. По его словам, в РФ позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров.

«Все, что от нас зависит, мы будем делать для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей, прежде всего и Кыргызстана, и Таджикистана, – они [государства] думают о людях. Надо найти долгосрочный способ решения проблем, который бы был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать», — добавил Путин.

Об экономике

Путин отметил, что отношения между двумя государствами укрепляются и развиваются. По его словам, Россия занимает «уверенное первое место» в торговом обороте Кыргызстана.

«К сожалению, в прошлом году из-за пандемии товарооборот несколько просел, но в первом квартале текущего года мы уже наблюдаем увеличение на 6%. Это хорошая тенденция, которую нужно сохранить, используя межправительственную комиссию, которая работает довольно активно у нас», — сказал он.

О пандемии COVID-19

Путин заявил, что Россия и Кыргызстан взаимодействуют в борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины.

«Наши специалисты изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего известного, теперь уже во всем мире профилактического средства „Спутник V“», – сказал президент России.

Президент Жапаров поблагодарил Россию «за бесценную поддержку с момента начала пандемии COVID-19», а также за внимание и сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Он подчеркнул, что Кыргызстан нацелен на дальнейшее развитие и всемерное укрепление диалога с Россией.

Визит в Россию

Ранее президент Садыр Жапаров 24 мая прилетел в Сочи на встречу с главой России Владимиром Путиным.

«Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимодействия Кыргызстана и России, углубления евразийской экономической интеграции, а также обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — сообщили в пресс-службе Жапарова.

Сообщается, что они также обсудят меры по противодействию коронавируса и завоз российских вакцин в Кыргызстан.

В составе делегации из Кыргызстана Жапарова сопровождают заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев, министр иностранных дел Руслан Казакбаев и посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Садыр Жапаров с 18 мая ушёл на самоизоляцию перед поездками за рубеж: в Россию, Таджикистан и Турцию.

Приграничный вопрос

Приграничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном остается актуальным уже не первый год, ежегодно на приграничной территории, где нет делимитации и демаркации вспыхивают конфликты. Последний вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в конце апреля 2021 года.

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Конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, во время вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.