Государственная компания «Кыргызалтын» ответила на обвинение канадской компании Centerra Gold Inc о якобы попытке вывода $29 млн с помощью поддельных документов.

По версии Centerra, ОАО «Кыргызалтын» 12 мая попыталось перевести $29 млн на несанкционированный банковский счет.Для перевода использовали поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

«Счет был якобы открыт на имя “Кумтор голд компани”», — говорится в заявлении Centerra.

В «Кыргызалтын» в ответ на это заявили, что обвинение в подделке документов «вызывает недоумение».

«”Кыргызалтын” в этот день и в последующие дни никаких финансовых операций не проводило и тем более не занимается подделкой платежных документов», — заявили в компании.

В компании также призвали воздержаться Centerra «от голословных обвинений в адрес “Кыргызалтын”».

Кроме заявления о подделке документов, в том же заявлении Сenterra сообщила, что подает иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

Своим иском канадская компания хочет запретить Болтуруку прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор. Сам иск был подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

События вокруг Кумтора

За последние несколько недель месторождение Кумтор* оказалось в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша.

*Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется канадской Centerra Gold Inc.

Сначала 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.