«Клооп» выиграл суд против минюста. Верховный суд 24 мая рассмотрел жалобу министерства юстиции — оно просило оставить в силе приказ министерства, ограничивающий журналистам доступ к информации.

Судебная коллегия в составе Айбека Давлетова, Шералы Камчыбекова и Бактыгуль Аманалиевой оставила в силе судебные акты, которые были получены в ходе процесса «Клоопа» против минюста.

Что было на заседании?

Заседание суда началось с слушания жалобы минюста, с которой ведомство обратилось в Верховный суд. Представительница минюста Назгуль Ташманбетова заявила, что суд первой инстанции проявил заинтересованность и пошел навстречу истцу.

По ее словам, согласно закону «Об информации персонального характера» обработка персональных данных в журналистских целях должна согласовываться с владельцем этих данных с соблюдением права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

«Однако, судебная коллегия, проявляя заинтересованность, делает акцент на то, что “Клооп Медиа”, не преследуя получение персональных данных, собирает информацию для привлечения широкой общественности к освещению и обсуждению политических и экономических процессов в Кыргызстане», — заявила юристка минюста.

Ведомство попросило суд отменить решение Административного суда и оставить приказ минюста, ограничивающий журналистам доступ к информации, в силе.

Адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева, в свою очередь, отметила, что согласно Конституции каждый имеет право свободно получать информацию

«Запрашиваемая “Клоопом” информация не является коммерческой тайной. Мы получили отказ в получении информации о юрлицах. Юридическое лицо не имеет персональных данных. Это совершенно нонсенс утверждать о том, что у юрлица есть свои персональные данные. В документе об учредителях компаний не указывается ни номер паспорта, ни место жительства», — уточнила юристка.

Кроме этого, Якупбаева заявила, что минюст превысил свои полномочия, запретив подведомственным структурам также предоставлять данные.

«Минюст не был вправе издавать приказ подведомственным структурам. Такой нормы в законе нет», — подчеркнула она.

Адвокатка попросила оставить кассационную жалобу минюста без удовлетворения и оставить в силе ранее принятое решение.

В результате судебная коллегия решила, что необходимо оставить в силе решение Административного суда Бишкека, который признал недействительным приказ минюста об ограничении доступа к информации.

При этом, Верховный суд частично изменил решение Административного суда, закрепив за минюстом право отдавать приказ подведомственным структурам.

Что за иск?

В конце сентября 2020 года «Клооп» подал иск в Административный суд на минюст из-за того, что ведомство издало приказ, ограничивающий доступ к информации. Опираясь на документ, минюст отказывался предоставлять журналистам документы о компаниях.

Административный суд Бишкека 29 октября этого же года встал на сторону «Клоопа» и принял решение, что приказ нужно отменить. В декабре 2020 года министерство юстиции обжаловало решение Административного суда в Бишкекском горсуде. Однако ведомство вновь проиграло «Клоопу» в судебных тяжбах.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании недействительным приказа ведомства, ограничивающего доступ к информации. Минюст же подал апелляцию в Верховный суд.

Позиция редакции: почему мы обратились в суд

Мы решили пройти все административные процедуры, чтобы добиться исполнения законов в стране.

Мы убеждены, что доступ к достоверной информации, в которой подтверждается, что чиновники владеют бизнесом — важная и необходимая часть продвижения верховенства права в Кыргызстане, а публичность и гласность такой информации способствует снижению количества нарушений политиками и другими чиновниками.

Мы хотим открыто получать и анализировать документы для наших журналистских расследований, которые так интересны читателям и двигают нас к политическим и правовым изменениям в стране. Так мы сможем делать крупные журналистские расследования, а общественность узнает о нарушениях чиновников и политиков — например, о вот таких: