Акимом Кара-Суйского района Ошской области назначен Турусбек Ногоев. Соответствующий приказ подписал президент Садыр Жапаров 22 мая.

Кресло акима этого района оставалось свободным более полугода после того, как был снят с должности Тилек Матраимов.



Что известно о Ногоеве?

Турусбеку Ногоеву 51 год. Родился и вырос в селе Бекитай Жайыльского района. В одном из интервью Ногоев рассказывал, что проработал учителем, а затем и директором с 1991 по 2010 год в одной из школ вышеуказанного района.

В 2011 году он был назначен замакима Жайыльского района. Должность акима этого же района он занял в 2014 году. В том же 2014 году тогдашний министр внутренних дел Абдылда Суранчиев на заседании парламента назвал около 20 человек, якобы связанных с ОПГ — в списке фигурировало и имя Ногоева. По словам Суранчиева, Ногоев — названный сын кримавторитета Алмазбека Бокушева.

Ногоев подтвердил информацию и сказал, что в качестве названного отца Бокушева выбрали его родители. По словам Ногоева они находятся на постоянной связи с Бокушевым, но не вмешиваются в жизнь друг друга.

В 2016 году акиму Жайыльского района Ногоеву был объявлен строгий выговор. Как сообщала пресс-служба правительства, в работе Ногоева были «выявлены недостатки во время мониторинга общественно-политической ситуации и координации работы правоохранительных и административных органов».

Также Ногоева обвиняли в пассивности в работе с населением.

Назначение акима в Кара-Суу

До Ногоева Кара-Суйским районом восемь лет руководил Тилек Матраимов — он является родным братом экс-замглавы таможенной службы, члена влиятельного клана на юге страны Райымбека Матраимова.

Матраимов подал в отставку после беспорядков 5 октября. В тот же день он был задержан на границе при попытке пересечь границу Кыргызстана с Узбекистаном. Но был задержан и передан Государственному комитету национальной безопасности Кыргызстана.

9 октября Ошский городской суд постановил, что задержание Тилека Матраимова было законным, и поместил его в СИЗО ГКНБ Ошской области на один месяц. Однако 15 октября суд освободил Тилека Матраимова под домашний арест.

На пост акима Кара-Суйского района за это время претендовали 74 кандидата.