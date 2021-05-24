Пресс-служба Ошского УВД сообщила о задержании жителей села Кок-Жар Ноокатского района по подозрению в убийстве. 17-летний и 20-летний парни подозреваются в убийстве 21-летнего жителя села Алашан Ноокатского района — его тело нашли в его же машине.

По словам пресс-секретаря Ошского УВД Жениша Аширбаева, 23 мая брат погибшего обратился в милицию с заявлением о том, что его младший брат 21 мая пропал без вести вместе со своим автомобилем «Деу-Ласетти».

Заявление было зарегистрировано в районном отделении милиции, были начаты поиски. В тот же день машина убитого была найдена во дворе чайханы «Ака-Ука» в селе Кок-Жар. В багажнике автомобиля было найдено тело молодого человека.

По информации милиции, при внешнем осмотре было установлено, что он был убит насильственным путем. На данный момент назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС, ведутся следственные мероприятия.