Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана.

Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 24 мая прилетел в Сочи на встречу с главой России Владимиром Путиным. Сообщается, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и России.

«Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимодействия Кыргызстана и России, углубления евразийской экономической интеграции, а также обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — сообщили в пресс-службе Жапарова.

Сообщается, что они также обсудят меры по противодействию коронавируса и завоз российских вакцин в Кыргызстан.

В составе делегации из Кыргызстана Жапарова сопровождают заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев, министр иностранных дел Руслан Казакбаев и посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Садыр Жапаров с 18 мая ушёл на самоизоляцию перед поездками за рубеж: в Россию, Таджикистан и Турцию.

Над материалом работали Бегимай Арстанбекова и Данияр Кенжалиев.