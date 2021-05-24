Пограничная служба ГКНБ сообщила, что кабинет министров 21 мая ввел временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана.

По данным ведомства, ограничен пропуск товаров и транспортных средств в и из Таджикистана в пунктах пропуска «Кулунду – Автодорожный», «Кайрагач – Автодорожный», «Кызыл-Бель – Автодорожный», «Бордобо – Автодорожный» и «Карамык – Автодорожный», расположенных на кыргызско-таджикском участке границы.

Эти ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств Кыргызстана и Таджикистана, членов их семей, а также сотрудников диппредставительств иностранных государств, международных организаций, а также официальных лиц обеих стран, заранее согласованных с госорганами.

При этом, граждане Кыргызстана, находящиеся в Таджикистане, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Таджикистана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской границе.

В Погранслужбе отметили, что ограничения на въезд для граждан Таджикистана в Кыргызстан были введены ещё в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ранее пресс-служба кабинета министров сообщила, что Кыргызстан ввел временное ограничение движения через госграницу с Таджикистаном.

Об этом стало известно 23 мая во время встречи главы кабмина Улукбека Марипова с жителями приграничных сел Чон-Алайского района Ошской области. По словам Марипова, ограничение будет действовать «до решения проблемных вопросов».

«Вместе с решением вопросов делимитации и демаркации границы мы поставили цель укрепить наши рубежи. Для этого создаем все необходимые условия для наших пограничников. В вопросе укрепления государственной границы ключевую роль играют также местные жители. Поэтому призываю вас к терпению и пониманию», — сказал Марипов.

При этом аналогичное сообщение об ограничениях на передвижение появилось и на личной странице Марипова в фейсбуке. Однако там глава кабмина написал, что до решения приграничных вопросов было принято решение о «полном прекращении движения через государственную границу с Таджикистаном».

Приграничный вопрос

Приграничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном остается актуальным уже не первый год, ежегодно на приграничной территории, где нет делимитации и демаркации вспыхивают конфликты. Последний вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в конце апреля 2021 года.

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Конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, во время вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.



