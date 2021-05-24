В пресс-службе МВД сообщили, что в день последнего звонка у выпускников школ, будут привлечены почти 4 тысячи сотрудников для обеспечения безопасности в стране. Такое решение было принято на онлайн-совещании ведомства.

«Сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения. В частности, они предупреждают родителей не организовывать посиделки в связи с последним звонком — на природе, на окраине города и ресторанах. Также, во избежании ДТП, рекомендуется не предоставлять авто несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что общеобразовательными учреждениями совместно с местными администрациями и госорганами будут проверяться места массового скопления несовершеннолетних.

Последний звонок в онлайн-формате

Власти Кыргызстана 19 мая приняли решение отменить празднование последнего звонка в офлайн-формате из-за ситуации COVID-19. Всего отменили последний звонок в 2 тыс 296 школах Кыргызстана.

«В министерстве образования и науки был издан приказ о запрете проведения выпускных балов и последнего звонка в традиционном формате. Проводится мониторинг, у нас есть специалисты, которые являются кураторами каждой области, они будут поддерживать связь и при нарушении и неисполнении приказа применять дисциплинарные меры в отношении тех руководителей, которые допустили это», — сообщили в минобразования.

Отмечалось, что в случае проведения выпускных вечеров будут применяться дисциплинарные меры.

Ещё в апреле минздрав сообщал, что Бишкек вошёл в «красную зону» из-за увеличивающегося числа заражённых COVID-19. Так, за минувшие сутки в Бишкеке было зафиксировано 193 случая заражения коронавирусом. Это самое большое количество заражённых по сравнению с другими областями и городами Кыргызстана.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 102 702 случая заражения COVID-19. Скончались 1 757 пациентов с коронавирусом.

Над материалом работал Нурсултан Усенов.