Жители Кыргызстана отныне могут торговать на Amazon — крупнейшей в мире платформе электронной коммерции. Об этом стало известно, когда компания обновила список стран, продавцы которых могут пройти прямую регистрацию.

Возможность торговать на Amazon также открылась и для других стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Чтобы начать продавать на американской платформе, кыргызским предпринимателям нужно пройти регистрацию, настроить свою учетную запись, добавить подтверждающие документы, завести банковский счет и международную платежную карту.

В феврале 2020 года Мухаммедкалый Абылгазиев, в бытность премьер-министром Кыргызстана, встретился в Алматы с директором Amazon по правительственной трансформации Лиамом Максвеллом. Тогда они обсудили сотрудничество в области электронной коммерции, а Абылгазиев также предложил разместить в Кыргызстане дата-центр Amazon.