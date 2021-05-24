Аламудунский районный суд 24 мая удовлетворил жалобу журналиста телеканала «Апрель» Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД Аламудунского района.

По информации телеканала, жалобу Каниметова поддержал прокурор и попросила устранить нарушения. Журналист подал жалобу после того, как дознаватель отобрал у корреспондента подписку о неразглашении.

Дело Каниметова

Ранее стало известно, что в отношении Каниметова начали досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство». Однако позже стало известно, что оно появилось из-за поста журналиста в фейсбуке с критикой власти.

При этом, сам Каниметов узнал о том, что в его отношении завели дело по статье «Мелкое хулиганство» 7 мая от Комитета защиты журналистов (CPJ). В комитете журналисту показали скриншот уведомления от начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Жениша Жоробекова.

12 мая журналиста допросили в качестве свидетеля по факту его публикации в фейсбуке. Тогда же в правозащитной организации «Институт Медиа Полиси» сообщили, что «дознаватель попросил подписать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако не смог объяснить причину отобрания такой подписки».