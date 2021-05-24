Центральная комиссия по выборам постановила назначить выборы мэров в 17 городах Кыргызстана: Баткене, Джалал-Абаде, Сулюкте, Балыкчи, Кызыл-Кие, Исфане, Айдаркене, Кадамжае, Кербене, Шопокове, Кайынды, Кемине, Орловке, Караколе, Таласе, Узгене и Чолпон-Ате.

В этих семнадцати городах итоги выборов 11 апреля признаны состоявшимися, а сформированные местные кенеши уже приступили к работе. Именно они выберут новых градоначальников.

Кто может стать мэром

ЦИК пояснила, что мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызстана, имеющий высшее образование и стаж работы на госслужбе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения не менее трех лет.

Он также обязан владеть государственным языком – кыргызским, поэтому при отборе он должен пройти тестирование в госпредприятии «Кыргызтест». Если претендент не сдаст в ТИК сертификат о тестировании, то он не сможет участвовать в выборах.

«Не могут быть мэром города гражданин, имеющий судимость за совершение преступления, не погашенную в законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет», – отметили в ведомстве.

Если мэра освобождают от должности досрочно, то Центризбирком назначает выборы не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии.

Отмена результатов выборов

11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.

В результате массовых нарушений (фактов подкупа голосов и применения административного ресурса) были отменены итоги выборов в Бишкеке, также ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов 24 мая заявил, что повторные выборы в городские кенеши этих трех городов должны быть назначены до 19 июня.

По закону, президент Садыр Жапаров должен назначить дату повторных выборов в течение 30 дней после отмены результатов голосования. После назначения даты ЦИК должен провести выборы в течение 40 дней.

Выборы в городской кенеш Токмака были отменены 3 мая, Оша – 11 мая, Бишкека – 19 мая. Теперь повторные выборы в Токмаке должны быть назначены до 3 июня, Оша – до 11 июня, Бишкека – до 19 июня.

При этом, отмена результатов голосования на выборах в горкенеши никак не повлияла на результаты референдума на этих же участках.

Выборы в БГК

Центризбирком 19 мая признал выборы депутатов в Бишкекский горкенеш недействительными. Из 11 членов ЦИК за такое решение проголосовали 8 человек, против — трое.

Причиной признания выборов недействительными послужило решение Бишкекской ТИК от 12 мая. Тогда БТИК из-за заявлений и жалоб отменила итоги голосования на 30 участках и сняла с выборов партии «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК.

Недействительными был признан 60 351 голос, а это 45% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель БТИК Кайрат Маматов тогда сказал, что зафиксированные на участках нарушения «повлияли на исход голосования». По его словам, в случае проведения повторных выборов, «кандидатами не могут быть выдвинуты те, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными».

Эту же информацию о кандидатах озвучила и глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. По ее словам, в соответствии с действующими законами, в повторных выборах не могут участвовать кандидаты, действия которых послужили поводом признания выборов недействительными. При этом, такого требования в отношении партий не предусмотрено.

«Соответственно, территориальная избирательная комиссия будет в процессе выдвижения и регистрации кандидатов принимать решения о допуске тех или иных кандидатов на выборы», — сказала глава ЦИК.

На выборах в горкенеш столицы 11 апреля 7% барьер преодолели 6 партий: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Последний мэр Бишкека Азиз Суракматов еще 20 октября 2021 года заявил, что подал в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах. После этого все градоначальники Бишкека занимали пост исполняющих обязанности мэра, так как не были избраны по официальной процедуре депутатами Бишкекского горкенеша.

Ранее Суракматов уже подавал в отставку — 6 октября написал заявление и покинул пост. Такое решение он принял на фоне массовых протестов, которые начались 5 октября после прошедших выборов в парламент.

Тогда тысячи граждан вышли на центральные улицы Бишкека с требованием признать итоги голосования недействительными. Они заявляли о массовых нарушениях закона некоторыми партиями во время выборов. 8 октября вновь Суракматов вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно.