Минздрав сообщил, что на 24 мая в Кыргызстане зарегистрировали шесть случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

Четыре случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и по одному в Чуйской и Таласской областях. Всего за время пандемии в стране скончались 1 757 пациентов с коронавирусом.

Также по данным ведомства, за сутки выявили 191 новый случай заражения коронавирусом.

Бишкеке — 121;

Ош — 11;

Чуйская область — 28;

Ошская область — 2;

Таласская область — 6;

Нарынская область — 8;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 4.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 102 702 случая заражения COVID-19.

Из больниц с выздоровлением за сутки выписали 308 пациентов переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 96 119 человек.

Среди медработников за сутки выявили три новых случая заражения. Всего среди медиков COVID-19 подтвердился в 4 595 случаях. При этом, с выздоровлением за время пандемии выписали 4 532 медработника.