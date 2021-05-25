В Бишкеке 25 мая параллельно прошли два митинга членов Федерации профсоюзов Кыргызстана у здания МВД.

Одна из сторон выступает против председателя ведомства Мирбека Асанакунова, а вторая призывает довести уголовные дела в отношении некоторых участников параллельной им акции протеста.

Начальница управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева сообщила, что сегодня нескольких протестующих принял замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

«Он пообещал, что все уголовные дела, а также все наши требования будут выполнены в рамках закона. У нас было только одно требование — исполнение решения суда, согласно которому Мирбек Асанакунов не имеет права работать в Федерации профсоюзов», — сказала она.

Ревизор Фонда оздоровления трудящихся Бурулбек Тагаев заявил, что со стороны Чинары Токобаевой и других членов профсоюзов есть нарушения.

«В каждом санатории есть простые работяги, которые получают зарплату 3-8 тысяч сомов, а так называемые оппозиционеры профсоюзов — от 70 тысяч до 200 тысяч сомов. Что касается отдыха трудящихся, если взять список, то можно выяснить, что отдыхать на самом деле едут родственники и знакомые», — сказал он.

Завотделом правового обеспечения Федерации профсоюзов Акмарал Абдыкалыкова рассказала, что по нарушениям в ведомстве возбуждено 56 уголовных дел, все они на стадии расследования.

Вчера, 24 мая, в Бишкеке также проходил митинг против руководства профсоюзов.

Тогда Токобаева заявляла, что беспредел в профсоюзах происходит на протяжении многого времени — с тех пор, как на должность пришел Мирбек Асанакунов.

«Мы живем в правовом государстве и должны исполнять решение судов. Однако это не делается. Мы пришли к зданию МВД потому, что представители этой структуры не решают вопрос. Наше здание захватили посторонние лица и не пускают нас на рабочие места, поэтому в профсоюзе коллапс», — сказала Чинара Токобаева.

Скандал с профсоюзами

Это далеко не первая акция протеста, связанная с Федерацией профсоюзов.

Скандал не утихает еще с декабря 2020 года, когда мужа депутатки Гулкан Молдобековой Мирбека Асанакунова отстранили от должности председателя. В самой ФПК заявляли, что экс-руководитель пришел в учреждение и самовольно занял место руководителя.

Кроме этого, глава профсоюзов строителей Элдияр Карачалов ранее заявлял, что Асанакунов привел профсоюзы к краху и должен был уйти с поста в 2020 году.

При этом, сторонник Асанакунова — Жээнбек Осмоналиев в интервью заявил, что никакого рейдерского захвата не было. По его словам, из-за отсутствия руководителя профсоюзов все денежные и финансовые операции были приостановлены. В связи с этим работники профсоюза остались без финансирования почти на целый год.

Он также добавил, что на совете 10 декабря присутствовало всего 14 человек. Поэтому сторонники Асанакунова решили, что он может вернуться на свое рабочее место и решить их проблемы.

Члены федерации не раз заявляли о давлении с его стороны с использованием правоохранительных органов и депутатов парламента.

25 декабря в ФПК состоялись два внеочередных съезда, где выбрали двух разных руководителей федерации — на одном выбрали Асанакунова, а на другом Сагына Бозгунбаева.

Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако, сторонники Асанакунова не дали ему работать, устраивая потасовки.

На сегодняшний день судебные разбирательства по определению председателя все еще продолжаются. Однако, в марте 2021 года Первомайский районный суд Бишкека запретил Асанакунову исполнять обязанности главы Федерации профсоюзов (ФПК).

Согласно определению суда от 18 марта, Асанакунову, а так же Ренату Арыкову и Сулейману Закирову [которые выступали в качестве его заместителей] запрещено пользоваться служебными помещениями, служебным транспортом, имуществом профсоюзов.

Так же они теперь не могут подписывать документы от имени объединения, принимать какие-либо решения, касающиеся кадровых вопросов и финансово-хозяйственной деятельности ФПК и представлять ее в госорганах республики.

Кроме того, Асанакунову, Закирову и Арыкову запрещено получать финансовые средства из бюджета ФПК и проводить какие-либо финансовые операции со счетами объединения.

Определение внесено в связи с начатым досудебным производством по факту рейдерского захвата здания Федерации профсоюзов — Асанакунов выступает в нем подозреваемым.