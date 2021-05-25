В Первомайском районном суде Бишкека 25 мая сообщили, что блогеру Улану Джураеву, задержанному по подозрению в вымогательстве $250 тысяч, вынесли приговор – штраф в 260 тысяч сомов.

До этого Джураев, по решению Первомайского райсуда, находился под домашним арестом. В суде пояснили, что он согласился сотрудничать со следствием, что стало основанием для изменения меры пресечения.

Позже он был освобожден постановлением суда спустя некоторое время после своего ареста.

Дело Мелиса Аспекова и Улана Джураева

Активиста Мелиса Аспекова и блогера Улана Джураева задержали сотрудники ГКНБ 9 января. Тогда в Госкомитете сообщили, что они угрожали руководству «Кыргыз Темир Жолу» проверкой финпола, проведением митингов и требовали $250 тысяч.

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств. Затем уже 10 января Первомайский районный суд оставил Аспекова и Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта.

Известно, что Джураев был в списке партии «Ата Мекен» на прошедших выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Мелис Аспеков известен как сторонник Садыра Жапарова — победителя прошедших досрочных выборов президента. Кроме этого, Аспеков был известен и как член «Мекенчил», партии, которую когда-то создали Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В ноябре Аспеков сообщил, что возглавил Чуйский предвыборный штаб Жапарова. Но в штабе партии 9 января сообщили, что Аспеков никак не связан ни с политобъединением, ни с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.

В мае 2021 года в ГКНБ сообщили, что на активиста Мелиса Аспекова завели досудебное производство по статье «мошенничество».

Досудебное производство начали по заявлениям граждан, которые пострадали от действий активиста. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.

Аналогичное заявление в Госкомитет поступило и от дочери пострадавшей женщины. Она сообщила, что Аспеков обещал освободить ее осужденного мужа и обманом получил ее квартиру, переоформив на супругу.

При этом, Госкомитет продолжает расследование по причастности Аспекова к аналогичным фактам мошенничества.

После задержания активиста водворили в СИЗО ГКНБ. Однако сейчас Аспеков находится в СИЗО-1 столицы по решению Первомайского суда Бишкека. В мае этого года Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

«Он [Садыр Жапаров] открыто сказал, что получил $10 млн от Жээнбековых. Жапаров сказал мне: “прекрати требовать их посадить, кроме них кто бы дал мне денег”. На каждую область потратили по $1 млн, только в Иссык-Кульской потратили $2 млн из-за того, что Жапаров боялся проиграть в своей родной области. Бишкеку и Ошу выделили по $1 млн. Я ему сказал, что если таким путём, то лучше бы не становился президентом. После этих слов он стал избегать меня», — говорилось в заявлении Аспекова.