Верховный суд 25 мая вынес решение по делу Камрана Шенвари по статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды». Информацию об этом журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, суд определил для Шенвари меру наказания в виде штрафа в размере 300 тыс сомов. Вынесенный прежними инстанциями приговор в виде пяти лет лишения свободы аннулирован.

Дело Шенвари

Камран Шенвари — беженец из Афганистана, проживающий в Кыргызстане со своей семьей. В феврале 2021 года его заключили на пять лет в колонию за разжигание розни из-за комментария, который Шенвари якобы оставил под одним из постов на фейсбуке.

Однако правозащитники и жена Шенвари утверждали, что комментарий был написан не с его аккаунта в соцсети. В обвинительном заключении в отношении Шенвари говорилось, что мужчина во время допроса свободно использовал русский язык. При этом, жена задержанного рассказала, что Шенвари плохо знает русский язык.

Адвокат, защищавший Шенвари, Нурлан Садыков, также отметил, что были нюансы и в досудебном производстве по делу.

«Свидетель по делу выступила по делу не только заявителем, она также собирала доказательство. Но свидетели не участвуют в сборе, этим занимаются следователи. То есть была явная направленность, чтобы привлечь его», — отметил Садыков.

Дело Шенвари стало поводом к тому, чтобы в Кыргызстане снова заговорили о необходимости пересмотреть статью «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Ее порой используют для давления на активистов и общественных деятелей, кроме того, по ней невозможно получить амнистию — даже если речь идет только об одном комментарии, который человек оставил в соцсети.

Депутат Дастан Бекешев предложил заменить наказание по статье штрафом вместо лишения свободы, если человека признали виновным в этом преступлении впервые. Законопроект уже прошел этап общественного обсуждения.