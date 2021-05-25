Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.

Суд же по делу о похищении девушки, приведшем к ее гибели, назначен на 27 мая, процесс в Первомайском районном суде будет открытым. На скамье подсудимых — четверо подозреваемых.

По словам Токтакунова, еще одно связанное с гибелью Айзады уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.

«Предстоящий суд рассмотрит только обвинение в отношении пяти соучастников похищения. Но для нас дело по похищению, расследованное милицией, и дело по халатности милиции, расследуемое ГКНБ, является одним делом, одним прецедентом общенационального значения», – сказал он.

Адвокат представил план стратегической судебной тяжбы. Он намерен добиться сурового наказания соучастников похищения Айзады. Кроме того, Токтакунов будет добиваться наказания не только для рядовых милиционеров, бездействовавших после похищения, но и для должностных лиц, ответственных за снисходительное отношение к ала качуу.

Так же Токтакунов заявил, что намерен изменить судебную практику по делам, связанным с гибелью человека и заставить государство выплатить компенсацию за гибель Айзады «в размере, пропорциональном тяжести и необратимости последствий».

Кроме того, адвокат считает, что необходимо добиться исключения из Уголовного кодекса статьи «Похищение лица с целью вступления в брак» и ужесточения статьи «Похищение человека».

«Если мы этого не достигнем, то после исчерпания всех возможностей законодательства направим в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин индивидуальную жалобу о дискриминации в отношении женщин, выражающейся в снисходительном отношении милиции к похищениям женщин для вступления в брак», – рассказал Токтакунов.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

«Расследование показало изнасилование. Айзада оказывала сопротивление. Об этом свидетельствует экспертиза, отметившая характерные ссадины и кровоподтеки на ее лице и ногах», — сказал адвокат.

8 апреля сотни недовольных бездействием милиции человек вышли на митинги в Бишкеке и Оше. Демонстранты потребовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении девушки. Их водворили в СИЗО-1 до 7 июня.

Прокуратура также сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Кроме того, изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в интернете.

Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что за утечку фотографий объявлены выговоры двоим сотрудникам ОВД Аламудунского района, еще одному вынесли предупреждение.