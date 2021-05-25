Общественный фонд по помощи диким животным «Бугу-Эне» сообщил, что в зоопарке Каракола у самца туркестанской рыси выявили двустороннюю пневмонию.

В фонде отметили, что пока этиология заболевания неизвестна. Рысь доставили ночью 24 мая в реабилитационный центр для обследования и лечения.

«Шесть лет назад он был спасен от неминуемой гибели в горах. Постараемся и сейчас не дать ему умереть», — сообщили в фонде.

«Бугу-Эне» также обращается к гражданам, которые готовы помочь в спасении животных, для этого у фонда открыты несколько банковских счетов и электронный кошелек «Элсом»:

бизнес карта VISA: 4169 6151 8789 2652;

электронный кошелек «Элсом»: 0553634238;

«Оптима Банк»: 1091820239920161, BIC/БИК 109018, SWIFT: ENEJKG22⠀

Туркестанская рысь, как и снежный барс, занесена в Красную книгу Кыргызстана. За отстрел или продажу ее шкуры налагается штраф в 50 тысяч сомов.