Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что государству возвращены пять земельных участков в Бишкеке, которые были незаконно предоставлены в частную собственность. Общая стоимость участков составила более 15 млн сомов.

По данным надзорного органа, должностные лица Ленинской районной администрации незаконно предоставили в собственность граждан четыре земельных участка в жилмассиве Ак-Орго. Эти земли, стоимостью 11,9 млн сомов, были предназначены для расширения дорог.

Генпрокуратура добавила, что должностные лица Ленинской райадминистрации также незаконно предоставили в частную собственность участок в жилмассиве Арча-Бешике. Он был предназначен для строительства школы на 754 учащихся. Его стоимость — 3,09 млн сомов.

Так, прокуратура подала иски в суд, чтобы документы на эти земельные участки были признаны недействительными. Суд их удовлетворил и участки были возвращены государству.

Ранее жители Аламудунского района выходили на митинги с требованием выдать им документы на землю. По их словам, многие купили участки, но власти не выдают им разрешительные документы.