Председатель Госипотечной компании Аида Тологонова Фото: информагентство «Кабар»

На пресс-конференции 25 мая председатель Государственной ипотечной компании (ГИК) Аида Тологонова презентовала новую госипотечную программу «Мой дом 2021-2026».

По словам Тологоновой, программа включает в себя снижение госипотечной ставки с 6-8% до 4%. При этом с августа 2021 года госипотеку хотят запустить для всех кыргызстанцев. Ранее программа госипотеки распространялась лишь на работников госслужб.

«В ближайшие 5-6 лет ГИК планирует привлечь в сектор госипотечного кредитования не менее 30 млрд сомов и обеспечить постройку не менее 800 тыс квадратных метров жилья», — сказала Тологонова.

Глава ГИК отметила, что строительство нового жилья пройдет по всей стране, особое внимание уделят строительству в регионах.

Откуда средства на программу

Тологонова пояснила, что источником финансирования программы «Мой дом 2021-2026» будут средства международных доноров. Кроме того, задействуют бюджет страны, а часть средств привлекут через реализацию ценных бумаг.

Также зампредседателя правления Госипотечной компании Амантур Омуров рассказал, что в новой программе предусмотрены льготы для социально незащищенных слоев населения.

«В прошлой [госипотечной] программе закладывалось общее финансирование в размере 3,3 млрд сомов, в новой программе оно составит 30 млрд сомов. В новой программе акцент поставлен на привлечение средств, в отличии от старой, где использовался госбюджет», — сказал Омуров.

Он добавил, что сроки выплаты по ипотеке также планируется повысить до 25 лет, максимальная сумма получение ипотеки будет в размере 4-5 млн сомов.