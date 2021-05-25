Тонский райсуд 24 мая признал виновными двух сельчан, которые публично заявляли, что 13-летняя девочка, которую неоднократно насиловали трое мужчин, «сама их соблазнила».

Родители девочки подали в суд иск о защите чести и достоинства девочки и потребовали с них 5 млн компенсации. Суд частично удовлетворил их иск и взыскал по 40 тысяч сомов за клевету.

Ранее Иссык-Кульский областной суд признал виновными всех трёх насильников и приговорил двух из них к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам лишения свободы.

Дело об изнасиловании 13-летней девочки

По словам родителей девочки, трое взрослых мужчин в одном из сел Тонского района Иссык-Кульской области полгода насиловали 13-летнюю школьницу. Свои действия они снимали на видео, угрожали показать его одноклассникам.

Она молчала, и родители узнали о происходящем лишь тогда, когда девочка пропала на сутки. Похитителем оказался 45-летний житель села, который пообещал девочке «сводить в кино и на концерт» в городе.

Его почти сразу задержала милиция, было предъявлено обвинение в похищении и изнасиловании. Во время допроса он рассказал о двух приятелях, которые изнасиловали девочку до него.

Позже экспертиза показала, что девочка была беременна от одного из насильников. Ей пришлось сделать аборт. Уже год с ней работают психологи и врачи, она замкнулась в себе.

Насильники, среди которых два сотрудника местной школы, куда ходила девочка, воспользовались тем, что она жила с пожилым дедушкой и не имела никакой защиты. Родители в это время находились на отгонных пастбищах.

Родители девочки говорят, что семья насильника пыталась от них откупиться. Предлагаемая подозреваемыми сумма разнилась от 30 до 100 тысяч сомов. Также сотрудники местной милиции предлагали им взять деньги и закрыть дело.

Семья девочки все же написала заявления на двоих насильников, работавших в местной школе. Доказательства вины обвиняемых были собраны в ходе расследования, обвинение просило от 15 до 20 лет тюрьмы.

Однако в декабре 2020 года судья Тонского районного суда Сабыр Соодонбеков полностью оправдал и отпустил их в зале суда. Третьему он переквалифицировал обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорил к 7,5 годам лишения свободы.

Соодонбеков заявил, что при оправдании насильников «основывался на своем внутреннем убеждении».

После и общественность, и международные организации в Кыргызстане возмутились приговором судьи, а районная прокуратура решила обжаловать приговор.

В итоге Иссык-Кульский областной суд 29 марта признал виновными всех трёх подозреваемых в изнасиловании 13-летней девочки и приговорил двух из них к 15 годам лишения свободы каждого, а третьего к 20 годам лишения свободы.

Угрозы и клевета

Отец одного из обвиняемых в интервью журналистам «Настоящего времени» заявил, что 13-летняя девочка «распутная», а их сын читает намаз и невиновен. Такого же мнения придерживались и другие родственники, которые утверждали, что девочка «сама виновата» и оклеветала «хороших парней».

По словам матери девочки, после первого приговора родственники подсудимых устроили митинг у здания местной администрации. До этого в соцсетях они рассылали сообщения с призывами защитить парней от лжи и выгнать семью пострадавшей от насилия девочки из села, потому что «они позорят» его.

«И после всех этих грязных слов и угроз, люди стали по-другому на нас смотреть. Говорили, что нам теперь надо оглядываться. Даже эти комментарии в соцсетях — просто ужас! Мне уже страшно отвечать на звонки или открывать сообщения», — говорит она.

В марте 2021 года она решила подать иск против двух сельчан, которые публично утверждали, что девочка «вела распутный образ жизни». Индира, мать девочки, потребовала от каждого из них 5 млн сомов компенсации.

Первое судебное заседание по иску состоялось 22 апреля в Тонском райсуде. Первый ответчик, отец приговоренного к 15 годам колонии насильника Казыш Койгельдиев, не пришел. Второй — Садыр Мамытов — пришел на суд без документов и без адвоката.

На заявление судьи о том, что «это суд и нужны хоть какие-то документы, чтобы подтвердить его личность», Мамытов похлопал по пустым карманам и промолчал. Позже Мамытов сообщил адвокатам, что готов взять свои слова обратно и публично извиниться.

Следующее заседание прошло 24 мая. Суд частично удовлетворил иск семьи девочки и взыскал с ответчиков по 40 тысяч сомов.