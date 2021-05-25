17-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области был избит до потери сознания и попал в больницу. По данным УВД Джалал-Абадской области, его избили в ночь на 22 мая четверо подростков.

«Инцидент произошел примерно в 01:15 ночи на территории Сузакского района. 22 мая были установлены имена четверых подозреваемых, их задержали в тот же день. Двое нападавших оказались односельчанами, двое одноклассниками», — сказал Нурдинбек Жээнтаев, представитель пресс-службы УВД области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», продолжаются следственные мероприятия. 23 мая Сузакский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемых, они помещены под домашний арест.

Ранее 16 апреля в селе Кара-Бак Баткенской области произошла массовая драка между 15 летними школьниками из-за деления на родовые племена. В результате пострадали четверо подростков, они были госпитализированы.

Кроме этого, 9 апреля на футбольной площадке в микрорайоне Кашка-Суу Иссык-Кульской области, произошла потасовка между 5 подростками. В результате один из них получил травму головы и был госпитализирован. 15 апреля ему провели операцию на голове.