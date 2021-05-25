Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 24 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с митингующими, которые накануне вышли на акцию протеста. Они собрались у здания ГКНБ в Бишкеке и требовали, чтобы к ним вышел Ташиев.

Протестующие высказывали недовольство работой прокуратуры и судов. По словам одного из митингующих Мухтара Шарипова, его осудили без участия адвоката и экспертов.

«Меня осудили незаконно — без участия адвоката, эксперта. Я инженер, инвалид II группы. Родственников присутствующих тут тоже осудили незаконно», — сказал он в интервью 24 kg.

Ташиев, выслушав всех участников протеста, заявил, что органы нацбезопасности рассмотрят каждое обращение заявителей в соответствии с компетенцией ГКНБ и в рамках закона.