Во всех областях Кыргызстана была проведена аттестация акимов, после которой некоторые были освобождены от должностей, другие — введены в резерв кадров, а третьи — назначены на должности акимов. Об этом сообщил заместитель директора Государственной кадровой службы Олег Тарбинский.

По его словам, 10 акимов не смогли пройти аттестацию, после чего были уволены.

«У нас государство либеральное. Эти люди могут вновь попытаться поступить в региональный резерв. Пока такого не было. Но в дальнейшем, если они сумеют поступить в резерв, докажут, что они подтянулись, то, возможно, что они попадут и будут рассматриваться на должности акимов», — сказал Тарбинский.

Он отметил, что сейчас в резерве находится 321 человек.

Ранее пресс-служба аппарата президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ о ротации акимов районов страны. По их данным, по всей стране была проведена аттестация глав местных госадминистраций со стороны специально образованной аттестационной комиссии. А отбор кандидатов провела Государственная кадровая служба.

Позже председатель кабмина Улукбек Марипов сообщил, что власти решили полностью поменять принцип назначения глав районов.

«Те, кто работал на юге, теперь направлены на север страны и наоборот. Это все делается для того, чтобы искоренить устоявшиеся методы работы на местах. Нужно начинать работать по новому. Мы создадим все условия для эффективной работы акимов, будем привлекать инвесторов, а руководители на местах должны будут работать непосредственно над улучшением социально-экономических показателей в вверенном им районе», — сказал он.

Над материалом работала Диана Орунбаева.