В Бишкеке задержаны подозреваемые в вымогательстве, один из них является членом ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По данным УВД, подозреваемые, представившись членами ОПГ и угрожая физической расправой, требовали с потерпевшего $1 тыс. В противном случае, вымогатели обещали нанести «непоправимые увечья здоровью».

«Подозреваемые доставлены в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим преступлениям», — сообщили в УВД.

Над материалом работал Нурсултан Усенов.