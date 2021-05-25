В парламенте на общественное обсуждение 19 мая вынесен проект по изменению закона «О пограничных уполномоченных», который приняли в 2015 году.

Ряд депутатов предлагают внести в закон изменения, согласно которым, орган по охране госграниц сможет выдавать гражданам стрелковое и боевое оружие. Сейчас охраной границ занимается ГКНБ.

При этом, отмечается, что оружие смогут получить лишь граждане имеющие статус пограничных уполномоченных. Согласно действующему закону, такой статус граждане могут получить по решению органа в сфере охраны госграниц.

Также по закону, таким статусом наделяют граждан живущих на постоянной основе в приграничных районах и работающие согласно трудовому соглашению. Вместе с изменениями по выдаче оружия, законопроект предусматривает сборы и занятия по ношению и использованию оружия пограничными уполномоченными.

В действующем законе выдача боевого оружия для пограничных уполномоченных не предусмотрена. По закону, граждан привлекают для помощи пограничникам для охраны госграниц.

Проблема приграничного вопроса остается в Кыргызстане актуальным уже не первый год. Из-за спорных и неописанных участков в приграничных районах происходят столкновения между жителями Кыргызстана и других стран.

Последний подобный конфликт произошел на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в апреле 2021 года. Тогда 28 апреля граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. А уже 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

Согласно предварительной информации, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, во время вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.