Депутат Рыскелди Момбеков 25 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям и архитектуре и строительству раскритиковал зампреда кабмина и министра цифрового развития Дастана Догоева.

Депутат считает, что именно из-за Догоева были задержаны муж экс-депутатки Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев* и Азамат Дыйканбаев**, до недавнего времени занимавший пост зампреда кабмина и министра цифрового развития.

*Сыргак Кенжебаев был задержан 20 декабря 2019 года по обвинению в вымогательстве $350 тысяч у китайского инвестора, обещая помочь с тендером на реализацию «Безопасного города».

**Азамата Дыйканбаев был задержан 20 мая 2021 года. Его также обвиняют в вымогательстве 2,6 млн сомов у китайской компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город».

Момбеков отметил, что Дыйканбаева посадили, потому что он не захотел продлевать сроки исполнения договора. По его мнению, эти задержания доказывают, что проект коррумпированный.

«Эта большая мафия, крупная коррупция», — заявил депутат.

Момбеков на заседании 25 мая 2021 года.

В чем Момбеков обвинил Догоева?

Момбеков в своем выступлении обвинил Догоева в нарушении порядка проведения тендера на реализацию «Безопасного города». Кроме того, он обратил внимание на то, что Догоев вернулся в Кыргызстан в то время, когда Дыйканбаева арестовали, и занял его кресло.

«Второй этап проекта вы реализовали, в июне 2020 года вы уехали учиться. Что стало причиной вашего возвращения? Задержание Азамата Дыйканбаева или вы прибыли по приглашению?» — спросил Момбеков у Дастана Догоева.

На что Догоев ответил, что отучился в магистратуре 11 месяцев, и сейчас его программа обучения завершилась.

«Когда захотите — приходите, когда захотите — уходите. Таких избалованных, как вы и Толкунбек Абдыгулов*, нет. Вы на эту должность приходите уже второй раз. Вы стояли в начале конкурса, начали реализацию проекта. В мае были назначены. Вы создали конкурсную комиссию, но без ее решения электронным решением выбрали победителя. В октябре подписали соглашение. До сих пор проект не начался. Вы пришли, чтобы реализовать его или продлить сроки для компании?» — спросил депутат.

*Толкунбек Абдыгулов — председатель Нацбанка Кыргызстана, бывший вице-премьер-министр. В 2005-м окончил магистратуру в Япония по специальности «экономика развития», а два года спустя — Университет северного Техаса (США) по специальности «государственное управление», получив степень магистра.

Догоев в свою очередь заявил, что тендер был объявлен до его вступления в должность.

«Я не объявлял конкурс, тендер был объявлен в декабре — до того, как я пришел. Соглашение при мне было подписано», — ответил Догоев Момбекову.

Догоев на заседании 25 мая 2021 года.

Депутат зачитал заключение Счетной палаты о нарушениях при реализации первого и второго этапов проекта «Безопасный город», согласно которому Госкомитет информационных технологий и связи при рассмотрении конкурсных заявок не учел, что разница между стартовой ценой и ценой от компании Shenzen Sunwin Intelligent Co. Ltd составляет 3 млрд 137 млн сомов.

«Была угроза, что при такой разнице компания не сможет исполнить свои обязательства», — отметил Момбеков.

Он попросил Генпрокуратуру рассмотреть ответственность должностных лиц, проводивших тендер и сказал Догоеву, чтобы тот «не убегал от ответственности».

Однако зампред кабмина покинул заседание сразу после выступления Момбекова.

Кто такой Догоев?

Дастан Догоев был назначен на должность зампреда кабмина и министра цифрового развития совсем недавно — 20 мая 2021 года.

Ранее этот пост занимал Азамат Дыйканбаев, задержанный в вымогательстве 2,6 млн сомов у китайской компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Она реализует второй этап проекта «Безопасный город».

Догоев уже работал на этой должности с 29 мая 2019 года по июнь 2020 года. 10 июня он написал заявление об отставке, так как поступил в престижный американский университет — Гарвард.

Также Догоев был главой Государственной регистрационной службы менее года. Он ушел в отставку в феврале 2018 года. За время руководства Догоева ГРС оказалась в центре скандала.

Расследователи «Клоопа» выяснили, что на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт samara.kg.

Этот сайт предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым.

ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.

Кроме этого, Догоев проходил свидетелем по скандальному делу по закупке биометрических паспортов. ГКНБ сообщил, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.