Пресс-служба ГКНБ заявила, что глава спецслужб Камчыбек Ташиев не владеет компанией «Томас и Ко» , которой принадлежали сгоревшие во время приграничного конфликта заправки в селе Арка Баткенской области.

«Сообщения такого рода распространяются умышленно провокаторами и заинтересованными лицами с целью очернения деятельности спецслужбы и руководства ГКНБ, что дезинформируют и вводят в заблуждение граждан», — заявили в пресс-службе.

По информации Госкомитета, компания «Томас и Ко» принадлежала Ташиеву, но лишь до 2016 года.

Своим заявлением ГКНБ ответил на расследование журналистов Али Токтакунова и Аргена Нурова. Они заинтересовались тем, что в конце апреля в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Лейлекском районе сгорели 27 заправок — половина из них находились в селе Арка. В этом селе на 270 жителей села приходилась одна заправочная станция.

Расследователи начали узнавать, кому они принадлежат. По их информации, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев владел компанией «Томас и Ко» с ноября 2016 года по сентябрь 2019 года.

В расследовании журналисты привели слова Камчыбека Ташиева, сказанные им в 2014 году. Тогда он сказал, что не является основателем компании «Томас и Ко», но добавил: «но если меня спросят владею ли я “Томасом”, скажу — да владею».

Кроме этого, журналисты привели в расследовании слова местного жителя Саатбека Эгембердиева. В интервью он рассказал, что некоторые заправочные станции принадлежат людям, которые находятся у власти.

«Что касается контрабанды нефти, у [Камчыбека] Ташиева была АЗС. В основном, владельцы этих заправок не из Лейлека, Баткена. Я слышал, что они из других мест — из Джалал-Абада, Оша и даже из Нарына», — сказал Эгембердиев.