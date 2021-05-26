Президент Садыр Жапаров рассказал президенту России Владимиру Путину о лечении коронавируса с помощью иссык-кульского корня. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По словам министра, ему об этом рассказал сам президент «вчера вечером».

«Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об этом [иссык-кульском корне]. Они сообщили, что есть эффективность, нужно проверить научно. Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах», — сказал Бейшеналиев.

Однако пресс-служба президента отрицает, что главы государств беседовали о лечении вируса смертельно-ядовитым растением — по крайней мере официально.

«В рамках официальных переговоров Путина и Жапарова, тема о лечении коронавируса с помощью иссык-кульского корня не обсуждалась», — заявили в пресс службе президента.

Встреча глав двух государств, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и президента России Владимира Путина, прошла 24 мая в Сочи. Там они кыргызско-российские отношения, а 25 мая рабочий визит Садыра Жапарова в Россию завершился и он благополучно вернулся в Кыргызстан.

Так что за аконит?

Президента Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев решили применять иссык-кульский корень или же аконит для лечения коронавируса. В этом растении содержится ядовитое вещество — аконитин.

Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.

При приеме внутрь понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания.

Министр здравоохранения упоминал, что корень помогает при раке желудка и радикулите. Аконит входил в состав лекарства от ревматизма, однако все зависит от дозировки.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ Кыргызстана уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.