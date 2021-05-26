Пресс-служба Иссык-Кульского УВД сообщила, что в Джети-Огузском районе от побоев умер трехлетний мальчик.

«15 мая примерно в 12.32 часов дня жители села Кызыл-Суу 38-летний М.Д. и 33-летняя М.Г. привезли в больницу в бессознательном состоянии трехлетнего мальчика, у которого на теле были следы кровоподтеков. Мальчик был помещен в реанимационное отделение больницы, где, не приходя в сознание, скончался», — рассказали в УВД.

Сообщение в милицию поступило из реанимационного отделения территориальной больницы. Было начато досудебное производство по статье «Побои». Для установления причин и обстоятельств данного факта на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным судмедэксперта, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму головы. На основании предварительного заключения, досудебное производство было переквалифицировано по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Милиция задержала и водворила в ИВД 33-летнюю М.Г., которой на попечение был оставлен ребенок. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что мать ребенка уехала на заработки в Россию, оставив ребенка подозреваемой.

По словам женщины, которая присматривала за ребенком, 15 мая примерно в 12.00 у ребенка случился приступ, он упал с лестницы, а кровоподтеки на теле мальчика появились от того, что она несколько раз ущипнула его.

Подозреваемая решением суда заключена под стражу сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.

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