Пресс-служба Министерства юстиции 26 мая сообщила, что останавливает дальнейшее продвижение законопроекта «О прекращении действия законодательных актов по принципу ”гильотины”».

По информации ведомства, такое решение приняли на круглом столе с гражданским обществом 22 мая. Однако не смотря на остановку проекта гильотины, который мог отменить все законы, инвентаризация законов страны продолжится.

Как и планировалось ранее она будет длится до 31 декабря 2021 года, согласно указу президента Садыра Жапарова.

По указу главы государства минюст уже провел анализ и подсчитал, что под инвентаризацию попадают 356 законов страны. При этом, туда не попадают конституционные законы, кодексы, международные договоры, законы в сфере госслужбы.

Читать еще: В Кыргызстане создали экспертную группу по инвентаризации законов. Чем она займется?

Специально созданная межведомственная группа также продолжит свою работу и анализировать законы на соответствие критериям качества и эффективности.

Однако так как проект об отмене законов по принципу «гильотины» остановили, ведомство начало разработку поправок, которые «обеспечат качество и оперативность инвентаризационной работы».

Критика юристов принципа «гильотины»

После того как стало известно, что в Кыргызстане планируется отменить более 300 законов по принципу «гильотины», эксперты и юристы высказали свои опасения.

По словам юриста Нурбека Токтакунова, смысл гильотины в том, что одним законом отменяется действие практически всех законов. При этом, на то, чтобы придумать новые законы, отводится всего полгода.

«И ладно бы, если бы эта инвентаризация началась после референдума по Конституции, чтобы подладить законы под неё. Но нет, “гильотина” уже запущена, хотя никто, кроме генпрокурора Курманкула Зулушева точно не знает смысла и целей», — написал юрист на своей странице.

Сомнения в принципе «гильотины» высказала и юристка инициативной группы «В рамках закона» Фатима Якупбаева. Она отметила, что для нее остается под вопросом прозрачность действий членов экспертной группы, регламент их деятельности, критерии отбора и последствия приостановления действий большого количества законов.