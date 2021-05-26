Национальный энергохолдинг 26 мая сообщил о сокращении расходов ряда своих компаний на 1,7 млрд сомов. К такому решению в холдинге пришли из-за кризисного положения энергетики, в котором находится Кыргызстан.

Так, сокращения коснулись следующих компаний:

«Электрические станции» – 898,8 млн.сом;

«Чакан ГЭС» — 10,2 млн.сом;

«НЭС Кыргызстана» — 142,7 млн.сом;

«Северэлектро» — 477,6 млн.сом;

«Востокэлектро» — 49,5 млн.сом;

«Ошэлектро» — 81,3 млн.сом;

«Жалалабатэлектро» — 40,7 млн.сом;

«Бишкектеплосеть» — 21,8 млн.сом.

Кроме этого, сокращения коснулись и ряда работников холдинга. Нацэнергохолдинг для оптимизации в холдинге сократили одного члена правления, советника и шесть сотрудников холдинга. Под сокращения также попали и члены гендирекции, в семи компаниях холдинга из девяти сократили по одному человеку.

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«Ликвидированы службы внутреннего аудита. При этом в связи с ее ликвидацией, будет усилена работа ревизионной комиссии для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ», — говорится в сообщении холдинга.

Также для того, чтобы сохранить объемов воды в Токтогульском водохранилище не ниже 8,2 млрд кубометров на ТЭЦ Бишкека увеличивают максимальную нагрузку по выработке электроэнергии.

«Это позволит сохранить порядка 1,1 млрд кубометров воды, но при этом на расходы по закупке топлива требуются дополнительно 2,7 млрд сом», — отметили в энергохолдинге.

Кроме мер, которые принял Нацэнергохолдинг власти страны также предлагают повысить тарифы для населения за оплату электричества. Первым с таким предложением выступил президент Садыр Жапаров.

Позже уже министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев пояснил, что повышение тарифов это вынужденная мера, которая поможет «сдержать безудержный рост потребления».

Фото на главной: Нацэнергохолдинг