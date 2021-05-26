Еженедельная газета «Дело №…» прекращает свое издание в бумажном виде. Об этом сообщается в обращении к читателям на обложке последнего номера газеты. Номер вышел в печать 26 мая 2021 года.

В чем причина?

В обращении к читателям в редакции пояснили, что выпуск газеты прекращается в связи с «неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике».

Отмечается, что за 30 лет существования газета прошла трудный путь, «окрашенный яркими событиями, оставив заметный след в истории Кыргызстан».

«Вместе со свободолюбивой общественностью мы добивались и многого добились в переустройстве страны и становлении независимого Кыргызстана. И вот за каких-то полгода в республике произошел такой переворот… Когда все поставлено с ног на голову», – написано в обращении.

В издании заявили, что отвоеванные принципы свободы и демократии «практически перечеркнуты”.

«Разум, логика и элементарные навыки госуправления у новоявленных правителей напрочь отсутствуют. Страна на глазах разрушается… Что задумали люди, пришедшие к власти, а также стоящие за ними, непонятно и неизвестно. Одно хорошо известно: на руинах вырастают сорняки», – заключили в газете «Дело №…».

История «Дело №…»

Газета «Дело №…» издавалась на протяжении 30 лет. Первый номер газеты вышел 7 марта 1991 года.

Издание учреждено Виктором Запольским и Светланой Красильниковой в декабре 1990 года. Они же на протяжении 30 лет являются ее бессменными руководителями. Запольский сейчас остается издателем газеты, а Красильникова – главным редактором.

Тираж «Дело №…» в лучшие годы варьировался от 50 до 70 тысяч экземпляров. Последние годы тиражи падали и популярность еженедельника стремительно снижалась. Сегодняшний номер вышел тиражом всего 4 тысячи 200 экземпляров.

У издания также есть онлайн-версия – сайт, где также публикуются материалы. Пока неизвестно, будет ли издание работать в режиме онлайн или прекратило существование вовсе.

«Дело №…» и судебные процессы

Изначально «Дело №…» специализировалась на уголовных делах и криминальной хронике, описывая детали самых резонансных преступлений в стране.

Но в последние годы газету неоднократно подвергали критике за нарушение журналистской этики, и опровергали содержимое ее материалов.

«Дело №…» несколько раз была ответчиком в суде, на нее подавали иски о защите чести и достоинства. Один из таких исков на газету подал «Халык Банк Кыргызстан» в августе 2010 года. Тогда газета «Дело №» освещала ситуацию с домом заемщика, «являвшегося руководителем и инициатором всяческих обращений и попыток опорочить банк».

Так же в декабре 2008 года в газете «Дело №..» была опубликована статья «Зарубил топором… по ошибке», в ней было расписано одно из уголовных дел, связанных с убийством. Обвиняемый по данному уголовному делу Ахмаджанов судами первой и второй инстанций впоследствии был оправдан, и посчитал, что в той статье были опорочены его честь и достоинство. Он подал иск в Свердловский районный суд о взыскании морального вреда с газеты на сумму 70 тысяч сомов.

Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев, по итогу истцом был отозван иск.

В ноябре 2014 года главы Коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова, центра «Психическое здоровье» Бурул Макенбаева и депутат парламента Равшан Жээнбеков написали письмо в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.

Они требовали рассмотреть вопрос о нарушении журналистской этики редакцией газеты «Дело №…» и ее корреспондентом Артуром Исаевым. Депутата и гражданских активисток возмутила статья «Оппозиция уже готовится к захвату власти в Кыргызстане?».

По их заявлению, представленная в этой статье информация не соответствует действительности и является ложной, а сама публикация наносит ущерб их имиджу. При этом, подавшие жалобу не стали обращаться в суд.

Последний из недавних скандалов, связанных с газетой, произошел в марте 2019 года. Тогда «Дело №…» опубликовала статью под названием «Шабаш педиков и лесбиянок в центре Бишкека». С таким заголовком издание освещало Марш в защиту прав женщин, прошедший в Бишкеке 8 марта 2019 года.

После этого издание Factcheck.kg опубликовало полный разбор и медиакритику этого материала, где фактчекеры нашли нарушения не только этического кодекса журналистов, но и законодательства республики.