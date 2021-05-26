Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев опроверг информацию о том, что он в Стамбуле встретился с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, который находится в розыске.

«Я был в Стамбуле транзитом. Информация о моей встрече с Сапаром Исаковым — сказка. Какая-то Шахерезада выдумала это», — заявил депутат изданию Vesti.kg.

Ранее в издании Reporter.kg со ссылкой на свои источники написали, что Арапбаев встретился с Исаковым для обсуждения совместных бизнес-интересов.

Сапар Исаков был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека в декабре 2019 года. Однако 6 октября во время массовых беспорядков его освободили вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими политзаключенными. После этого он скрылся, а спецслужбы Кыргызстана объявили его в розыск.

Кто такой Азамат Арапбаев?

Азамат Арапбаев — депутат парламента от фракции СДПК. На парламентских выборах он выдвигался от «провластной» партии «Биримдик» — в списке он был 19-м.

Азамат Арапбаев.

Арапбаев руководил штабом «Биримдика» в Оше. Местные журналисты стали свидетелями того, как в этом штабе собираются государственные и муниципальные служащие. Позднее у общественности появились подозрения, что партия власти использует «административный ресурс».

Позднее кандидат от «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов в фейсбуке обвинил Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Позднее милиция города Ош вызвала Атазова на «профилактическую беседу» и начала досудебное производство по статье «Массовые беспорядки».

В то же время в УВД города Ош решили проверить был ли факт «давления и сбора паспортов», о которых писал Атазов — милиция начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением».

Ранее «Азаттык» писал, что депутат владеет охранным агентством «Гром» и одноименным спортклубом. Однако сам Арапбаев эту информацию опровергает.

Кроме этого, в ноябре 2020 года певец-пародист Жаныбек Аттокуров заявил, что ему поступают угрозы из-за того, что он раскритиковал деятельность цементного завода «Араван». Завод принадлежит жене Арапбаева — Нурсауле Арапбаевой.

Аттокуров утверждал, что его запугивал директор завода и по совместительству депутат Ошского горкенеша Данияр Атабаев. Певец также разместил запись якобы голоса Атабаева, который материт его и угрожает сжечь дом его сестры.