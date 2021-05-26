Советник президента Руслан Кыдырмышев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном и подарил ему конскую амуницию ручной работы кыргызских мастеров. Об этом написали чеченские СМИ.

Сам Кыдырмышев также опубликовал фото и видео со встречи с президентом Чечни.

«Сразу скажу, что это человек, которого я рад видеть всегда и в любой ситуации. В первую очередь поздравил его с недавним назначением на должность советника. В неформальной обстановке мы, как всегда, поговорили об успехах наших регионов, поделились мнением о последних событиях в мире и просто пообщались на разные жизненные темы», — отметил Рамзан Кадыров.

По его словам, у двух республик много общих интересов. В частности он отметил спорт и благотворительность.

«Кыргызский и чеченский народы без всякого преувеличения являются братскими. По сегодняшний день в Кыргызстане проживает огромная диаспора наших земляков, которые остались там со времени тяжелых сталинских репрессий. Мне особо приятно, что Кыргызстан сегодня находится на подъеме, ускоренными темпами развивает экономику и социальную сферу», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров передал «сердечные слова приветствия и благодарности» Садыру Жапарову.

Кто такой Кыдырмышев?

Руслан Кыдырмышев был назначен советником на общественных началах президента Садыра Жапарова совсем недавно — 7 мая 2021 года.

Спортсмен и предприниматель. Кыдырмышев возглавляет Всемирную федерацию национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» и благотворительную организацию «Бакубат келечек». До этого он также занимал руководящие должности в разных спортивных организациях.