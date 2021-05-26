Таласский городской суд лишил свободы сроком на 10 лет мужчину, который зарезал своего одноклассника в одном из магазинов города. Приговор был опубликован 20 мая на сайте Верховного суда.

Преступление было совершено в ночь на 12 октября 2020 года. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Во время следствия было установлено, что причиной нападения стало словесная перепалка между убитым и подозреваемым.

Во время судебного процесса подсудимый признал вину лишь частично. По его словам, 11 октября они выпили на свадьбе общего друга. После мероприятия они проводили своих жен и продолжили празднование.

По показаниям подозреваемого, когда они приехали в торговый центр «Алтын-Казык» за выпивкой, погибший начал его материть, увидев нож, который был выставлен на продажу стал угрожать, что зарежет. В целях защиты подсудимый взял нож с ближайшего прилавка, один раз воткнул в область пупка убитого и снова положил орудие убийства на то же самое место.

Один из шести свидетелей, который присутствовал и на свадьбе и в торговом центре рассказал, что недопонимание между погибшим и подозреваемым возникло уже во время мероприятия. Также во время судебного разбирательства было установлено, что подозреваемый и ранее пытался напасть на убитого с неизвестным предметом в руках.

Увидев пострадавшего, свидетели сразу повезли его в больницу, но по прибытию врачи сообщили, что он скончался в дороге.

«После получения ранения у Н.Т.Ж. был перерезан кишечник, произошло кровотечение в брюшной полости. Было установлено, что его травмы явились прямой причиной его смерти и совпали с временем получения травмы», — такое решение вынесла судебно-медицинская экспертиза.

Кроме этого была проведена судебно-психологическая экспертиза, которая определила, что во время совершения преступления обвиняемый находился в здравом уме и полностью отвечал за свои действия.



