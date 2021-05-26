Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что 23 мая ЦИК сформировала новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) в городе Ош и Токмок.

В интервью Kaktus.Media зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов пояснил, что комиссия приняла решение о расформировании прошлых составов ТИК согласно закону «О Центризбиркоме».

Так, согласно закону, ЦИК может расформировать членов территориальные комиссии, в случае если нарушения комиссии привели к признанию итогов голосования недействительными.

Бекматов добавил, что Бишкекскую ТИК не стали расформировывать, так как члены комиссии «признали недочеты и нарушения на выборах, поэтому к ним вопросов нет».

Ранее именно в Оше и Токмоке Центризбирком принял решение отменить итоги голосования на выборах депутатов местных кенешей.

Отмена выборов в Оше и Токмоке

В Оше ЦИК отменила итоги голосования 11 мая. Тогда члены комиссии согласились с отменой итогов на 27 участках и отменой протокола Ошской территориальной комиссии о признании выборов в южной столице состоявшимися.

По предварительным результатам, из девяти партий, которые шли на выборы в Ошский городской кенеш, прошли четыре партии. На первом месте «Ата-Журт Кыргызстан», у партии 49% голосов. «Улуттар Биримдиги» набрали более 17,8% голосов и у «Ыйман Нуру» более 8% голосов. А партия «Ынтымак» набрал чуть более 7% голосов.

В Токмоке итоги голосования были признаны недействительными 3 мая. Тогда это решение поддержало 10 членов ЦИК. Члены ЦИК приняли такое решение после доклада рабочей группы Центризбиркома. Ранее она предложила членам комиссии признать недействительными итоги голосования на семи избирательных участках в городе Токмок.

Отмечалось, что на тех участках зафиксировали нарушения связанные с манипуляцией по массовой прописке избирателей.

По данным ЦИК, на выборах в горкенеш Токмока больше всего голосов избирателей получила партия «Эмгек» — 47,7%, тем самым заняв первое место и получив большее количество депутатских мандатов. Согласно предварительным данным, партия должна была получить 16 из 31 депутатского мандата.

Однако, уже после публикации предварительных итогов голосования, партии «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика» заявили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах.