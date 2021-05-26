Во время пожара в городе Москва Российской Федерации сгорели кыргызстанки 4 и 5 лет. Пожар возник после ухода родителей на работу, когда дети остались без присмотра.

Несчастный случай произошел 22 мая. Об этом изданию «Азаттык» сообщил отец погибших девочек. Пострадавшие оказались уроженками села Жалгыз-Жангак Сузакского района.

Пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России Назгуль Усубакунова сообщила, что причины возникновения огня выясняются. По ее словам, мигранты из Кыргызстана в Москве собирают деньги для того, чтобы отправить тела девочек на родину.

Ранее 11 марта также при пожаре в России погибли кыргызстанцы 9 и 6 лет. Они проживали там с матерью и бабушкой. Во время пожара мальчики тоже находились дома одни. По данному факту было заведено дело в отношении матери погибших детей, по статье «Оставление ребенка без присмотра».