Пресс-служба кабинета министров сообщила, что глава кабмина Улукбек Марипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет в Минске 28 мая.

«В ходе заседания главы правительств и члены делегаций обсудят широкий спектр вопросов интеграции и развития сотрудничества», — говорится в сообщении.

В рамках поездки ожидается встреча Марипова с Александром Лукашенко, белорусским президентом.

Также глава кабмина в рамках мероприятия проведёт двусторонние переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Хидаят оглы Асадовым. Они обсудят «актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Повестка встречи же Марипова и Лукашенко неизвестна.

Выборы в Беларуси и принудительная посадка самолёта

С августа 2020 года в Беларуси проходят протесты против Александра Лукашенко из-за результатов прошедших президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко победил на выборах, набрав более 80% голосов. Однако, эти данные подвергли сомнению аналитики и активисты — они заявили о фальсификации выборов. Они утверждают, что выборы выиграла кандидатка в президенты Светлана Тихановская.

Протесты в Беларуси август 2020 года. Фото: Tut.by

Протесты горожан против итогов выборов жёстко разгоняли сотрудники ОМОНа. Всего за время протестов задержали десятки тысяч митингующих. Сами задержанные заявляли о пытках со стороны силовиков.

Действия белорусских силовиков осудили Евросоюз, Канада, США и другие страны. Кроме этого Евросоюз (ЕС) и США отказались признавать легитимность Лукашенко.

В центре новостных сюжетов мировых СМИ Беларусь вновь оказалась 23 мая после принудительной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва) в небе над Беларусью.

Посадка произошла после сообщения белорусских властей о том, что на борту самолёта бомба, которое позже назвали ложным. В небе над Беларусью гражданский самолёт сопровождал военный истребитель МиГ-29.

На борту самолёта был бывший главред телеграм-канала Nexta* и оппозиционный журналист Роман Протасевич**. Как только самолёт сел, то белорусские силовики задержали журналиста и его девушку. Позднее борт Ryanair продолжил рейс в Вильнюс.

Власти многих европейских стран сочли инцидент с захватом пассажирского самолёта ради задержания оппозиционного журналиста. Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири сказал, что «по сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором».

*Nexta — это оппозиционный телеграм-канал с более миллионом подписчиков. Канал активно освещал президентские выборы, нарушения на выборах и последующие протесты. Большинство видео задержаний и избиений силовиками демонстрантов появлялись именно в телеграм-канале Nexta.

**В 2020 году КГБ Беларуси внёс Протасевича в список террористов. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. EASA попросило использовать воздушное пространство страны только в экстренных ситуациях.

Из-за инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair Европейский Совет — высший политический орган в Европейском Союзе предложил запретить белорусским компаниям летать в Европу.

Кроме этого Совет призвал авиаперевозчиков из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Уже многие авиакомпании, включая Lufthansa и Air France начали выстраивать маршруты в обход Беларуси.