На заседании Жогорку Кенеша 27 мая депутат Рыскелди Момбеков предложил проверить здоровье министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева. Он считает, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19.

По словам депутата, Бейшеналиев соврал о том, что во время встречи президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин обсуждали настойку из аконита.

«Хорошо, что эту информацию опровергли. Иначе бы и президент опозорился тем, что поехал в Москву и обсуждал аконит. Здесь 84 депутата* выступили за увольнение министра. 84 голосами можно президента и генпрокурора отправить в отставку. Почему мы не можем министра уволить? У всех нас есть знакомые, среди них медики, они говорят, даже если COVID-19 не уйдет, пусть уйдет этот комик. До этого дошли», — сказал Момбеков.

*28 апреля парламент рекомендовал премьер-министру Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат.

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Аконит, Жапаров и Бейшеналиев

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Позже в аппарате президента журналистам сообщили, что настойку из аконита готовят в госрезиденции «Ала-Арча» в стерильных условиях и под это отведено специальное помещение.

Министр здравоохранения говорил, что корень помогает при раке желудка и радикулите.

В то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.