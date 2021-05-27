Скончался экс-депутат Алишер Мамасалиев — ему было лишь 48 лет. СМИ, ссылаясь на близких Мамасалиева, сообщили о его болезни — известно, что он получал лечение в Германии.

Мамасалиев был известен не только политик — отучившись на юриста он стал журналистом. В начале своей карьеры был ведущим студии “Замана”. После работал в пресс-службе мэрии Бишкека.

В политику пришел в 2007 году, войдя при правлении второго свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в молодежное крыло провластной партии “Ак-Жол”. Позже с этой же партией прошел в парламент и стал депутатом. После побега Бакиева из страны партии не стало, а ее депутаты разошлись по другим политобъединениям, чтобы остаться в политике.

Мамасалиев же был известен по своей общественной деятельности. Также было известно, что мужчина пробует себя в писательстве.