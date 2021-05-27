Пресс-служба Пограничной службы сообщила, что на утро 27 мая на пункте пропуска «Ак-Тилек — Автодорожный» на границе с Казахстаном в очереди находятся 80 фур.

В погранслужбе объяснили скопление большегрузов увеличением грузопотока и активизацией экономической деятельности. При этом, в службе отметили, что обстановка на границе стабильная, а скопление фур носит цикличный характер.

«В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы скоплений авто не зафиксировано», — добавили в погранслужбе.

Ранее о заторах на границе с Казахстаном в СМИ сообщили водители большегрузных фур. Кроме этого, в интервью изданию Kaktus.Media зампредседателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев рассказал, что скопление машин происходит из-за проверок с казахской стороны.

«Возле Кордая стоят около 40 машин. У водителей забрали документы и не объясняют причину задержек и проверок. У поста Кара-Суу также стоят машины. В Мерке скопилось 50 машин. Некоторые из них стоят уже по 20 дней», — рассказал Голубев.

Водители большегрузов не первый раз сталкиваются с проблемой заторов на кыргызско-казахской границе. Подобные заторы были и мае 2020 года. Тогда на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» скопилось около 150 фур. В погранслужбе объясняли такие заторы обязательной проверкой водителей на коронавирус.

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