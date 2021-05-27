Полномочное представительство кабинета министров в Баткенской области сообщило, что 140 детей из из пострадавших в ходе конфликта приграничных сёл отправились на отдых в Иссык-Кульскую область.

Фото: КНИА «Кабар»

По данным полпредства, детей сопровождают шесть учителей. После Иссык-Куля дети отправятся на отдых в лицей «Семетей» в Кадамжае на 15 дней.

Вооружённый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана 28-30 апреля произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, что в результате вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

В конфликте также пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл: разрушены более 100 жилых домов, сгорели школы, детские сады и другие здания.

Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.