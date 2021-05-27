Супруга президента Садыра Жапарова — Айгуль Жапарова — прошла вакцинацию от COVID-19.

Фото: КНИА «Кабар»

Сообщается, что состояние первой леди хорошее и ей выдали бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.

Какой из двух вакцин, которые доступны в Кыргызстане, привилась Айгуль Жапарова — китайской Sinopharm или российской «Спутник V», не сообщается.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V».

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий.

«Спутник V» пока доступен только гражданам старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания.

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Всего по данным минздрава, на 27 мая в Кыргызстане вакцинировано 79 693 человека.

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